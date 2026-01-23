ABD Başkanı Trump’ın çağrısıyla şekillenen Barış Kurulu’na katılmak üzere Davos’a gelen Arjantin Devlet Başkanı Javier Gerardo Milei'nin spor ayakkabı giymesi sosyal medyada gündem oldu.

Dün İsviçre’nin Davos kentinde Trump’ın çağrısıyla toplanan dünya liderleri Gazze Barış Kurulu için gerçekleştirilen imza törenine katıldı. Gazze başta olmak üzere uluslararası ihtilaf ve çatışmaları çözme amacıyla kurulan Barış Kurulu'na Türkiye’yi temsilen Hakan Fidan katıldı.

Davostaki foruma katılan Arjantin Devlet Başkanının ayakkabıları gündem oldu!

AYAKKABILARI ÇOK KONUŞULDU

19 ülkenin katıldığı foruma Arjantin Devlet Başkanı Javier Gerardo Milei'nin ayakkabıları damga vurdu. İmza törenine katılan Milei’nin spor ayakkabı giymesi çok konuşuldu.

Davostaki foruma katılan Arjantin Devlet Başkanının ayakkabıları gündem oldu!

Arjantin Devlet Başkanı zirvede yaptığı açıklamalarda, Amerika kıtasının Batı dünyası için bir "ışık feneri" olduğunu dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

"2026, size iyi haberler getirdiğim yıl olacak, dünya uyanmaya başladı. Bunun en iyi kanıtı, özgürlük fikirlerinin yeniden canlanmasıyla birlikte Latin Amerika'da yaşananlardır. Amerika, tüm Batı dünyasını yeniden aydınlatacak bir ışık feneri olacak ve Yunan felsefesi, Roma hukuku ile Yahudi-Hristiyan değerlerine dayanan temellerine duyduğu minnettarlığın bir göstergesi olarak uygarlık borcunu ödeyecek."

Avrupa Birliğine (AB) tavsiyelerde bulunan Milei, "Önümüzde daha iyi bir gelecek var, ancak bu gelecek, Batı’nın köklerine, yani özgürlük fikirlerine geri dönülmesiyle mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Davostaki foruma katılan Arjantin Devlet Başkanının ayakkabıları gündem oldu!

Milei, sosyalizmin özgürlüğe karşı olduğunu savunarak, bu nedenle Batı toplumlarının bu fikirlerden uzak durması gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın daha fazla büyüme ve refah getirdiğini dile getiren Milei, "Yapay zeka, artan getirileri güçlendiren ve böylece daha yüksek büyüme ile refah sağlayan bir araçtır. Daha net söylemek gerekirse, siyasetçiler daha iyi bir dünya inşa edenleri rahat bırakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası