Teknoloji milyarderi Elon Musk, dün İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda hem Trump ile hem de Gazze Barış Kurulu ile dalga geçti. Musk, "Bu 'Peace' (Barış) mı yoksa 'Piece' (Parça) mı? Grönland'ın küçük bir parçası, Venezuela'nın küçük bir parçası gibi?" şeklinde konuştu.

Dün İsviçre’nin kentinde bir araya gelen dünya liderleri, Gazze Barış Kurulu için imza töreni düzenledi. İmza töreni öncesi Barış Kurulu üyelerine hitap eden Trump, "Gazze'deki savaşı bitiriyoruz" ifadesini kullandı.

Davosta salon buz kesti! Ünlü milyarder Musk, hem Trumpı hem de barış kurulunu tiye aldı

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı durdurmak ve bölgeyi yeniden ayaklandırmak amacıyla başlatılan zirveye Türkiye’yi temsilen Hakan Fidan katıldı.

Dünya Ekonomik Forumu’nda Blackrock CEO’su Larry Fink ile bir panele katılan ünlü milyarder Elon Musk, Trump’ın çağrısıyla şekillenen Gazze Barış Kurulu girişimini tiye aldı.

Davosta salon buz kesti! Ünlü milyarder Musk, hem Trumpı hem de barış kurulunu tiye aldı

Trump'ın Yönetim Kurulu'nun adının "barış" (peace) yerine "parça" (piece) olması gerektiğini öne süren Musk, "Barış Zirvesi'nin kurulduğunu duydum ve düşündüm ki, bu bir parça mı yoksa... Grönland'ın küçük bir parçası mı, Venezuela'nın küçük bir parçası mı?" dedi. Musk sözlerine, “Tek istediğimiz barış.” diye ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası