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    • Haberler > Dünya > Uydu görüntüleri Mısır'daki hareketliliği ortaya çıkardı! Büyük hazırlığa başladılar iddiası

    Uydu görüntüleri Mısır'daki hareketliliği ortaya çıkardı! Büyük hazırlığa başladılar iddiası

    Düzenleyen: / Kaynak: BBC News
    - Güncelleme:
    Uydu görüntüleri Mısır&#039;daki hareketliliği ortaya çıkardı! Büyük hazırlığa başladılar iddiası

    Dünya Haberleri  / BBC News

    İsrail'in 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik kara harekatı sinyalinin ardından Mısır'ın harekete geçtiği ve büyük bir kamp inşa ettiği iddia edildi. Mısır ile Gazze sınırında yaşanan haraketlilik uydu görüntülerine de yansırken, Mısır makamları iddiaları reddetti.

    İsrail'in Refah'a kara operasyonu düzenleyeceğini duyurmasının ardından Mısır'ın sınırda tampon bölge oluşturacağı ve Filistinliler için bir çadır kamp kuracağı iddia edilmişti.

    BBC'nin haberine göre gelen son uydu görüntüleri de hareketliliği kanıtladı. Bölgede çalışma yapan insan hakları örgütleri yedi metre uzunluğunda duvarların inşa edildiğini söylerken Mısır ise iddiaları reddetti.

    HAZIRLIK UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

    Maxar Technologies tarafından yayımlanan uygu görüntülerinde, Mısır'ın hazırlık yaptığını doğrulayabilecek inşaat çalışmaları görülebiliyor. 15 Şubat tarihli bir görselde, Refah sınır kapısı yakınlarındaki bir bölgenin temizlendiği görülüyor.

    Uydu görüntüleri Mısır'daki hareketliliği ortaya çıkardı! Büyük hazırlığa başladılar iddiasıUydu görüntüleri Mısır'daki hareketliliği ortaya çıkardı! Büyük hazırlığa başladılar iddiası

    MISIR İDDİALARI YALANLADI

    Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Mohammed Shousha ise söz konusu inşaat alanlarının geçmişte IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda zarar gören evlere yönelik yapıldığını söyledi.

    Uydu görüntüleri Mısır'daki hareketliliği ortaya çıkardı! Büyük hazırlığa başladılar iddiası

    Uydu görüntüleri dışında, Sina İnsan Hakları Vakfı üyeleri de çektiği fotoğraf ve videolarla bölgedeki inşaatı görüntüledi. Vakfa göre bu çalışmalar, Gazze sakinlerinin kitlesel olarak bölgeye geçmesi halinde sığınmacıların barınması için planlanıyor.

    Raporda, tampon bölge olduğu ileri sürülen bu alanın, 20 kilometrekare genişliğinde olduğu ve 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapabileceği kaydediliyor.

    İSRAİL DE İDDİALARI REDDETTİ

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistinli sivilleri Mısır'a doğru tahliye etmek gibi bir amacının olmadığını" savundu.

    Gallant, Mısır'la aralarındaki anlaşmanın bölgedeki istikrarı için kritik önemde olduğunu da ekledi.

    Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ise böyle bir toplu nüfus hareketinin "endişe verici" olacağını söylüyorlar.

    "TOPLU GÖÇ FELAKET OLUR"

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Filistinlilerin Mısır'a toplu olarak göç etmesinin "hem Filistinliler için hem Gazze için hem de barışın geleceği için felaket olacağını" söyledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: BBC News
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