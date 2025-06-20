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Uzun bir savaşa hazır olun! "Zor günler bizi bekliyor" diyerek duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Uzun bir savaşa hazır olun! &quot;Zor günler bizi bekliyor&quot; diyerek duyurdu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'a karşı savaş başlatan İsrail'in Genelkurmay Başkanı Zamir, uzun bir savaşın kendilerini beklediği ve zorlu günlere hazır olmaları gerektiğini söyledi.

İsrail ile İran arasında 7 gündür süren çatışmalar giderek kızışıyor. İsrail, İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerini bombaladı ve çok sayıda nükleer bilim adamını katletti. İran ise balistik füzeler ile İsrail'in kilit noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı merakla beklenirken İsrail'den itiraf dolu sözler geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, uzun bir savaşın kendilerini beklediğini söyledi.

Zamir, "İran'a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günlerin bulunuyor" dedi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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