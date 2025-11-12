Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunan generali haddini aştı! "Persleri ezdik, Türkleri de ezeriz" dedi

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunanistan’da emekli Korgeneral Nikos Tamouridis, Pentapostagma sitesinde yayımlanan yazısında "Persleri ezdik, Türkleri de ezeriz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da emekli Korgeneral Nikos Tamouridis, “Persleri ezdik, sizi de ezeriz” sözleriyle Türkiye’yi hedef aldı.

Yunanistan merkezli Pentapostagma.gr sitesinde yayımlanan yazısında Emekli Korgeneral Nikos Tamouridis, "Türkler tarihlerinden, medeniyetlerinden, sahip oldukları her şeyden bize borçlular" diyerek skandal bir çıkış yaptı.

Yazısında Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz politikalarını hedef alan eski general, "Türkler doğudan gelen açgözlü yayılmacılardır" ifadelerini kullandı.

Tamouridis, Türkiye’yi küçümseyen ifadelerine devam ederek, bu coğrafyada barındığınıza her gün şükretmelisiniz. Sakın bizimle çatışmaya kalkışmayın Persler de doğudan geldi, sizden çok daha kalabalıklardı, ama biz onları ezdik." dedi.

Yunan generali haddini aştı! “Persleri ezdik, Türkleri de ezeriz” dedi - 1. Resim

"ALDIĞINIZ HER ŞEY KILIÇLA ALINDI"

Tamouridis, Türkiye’nin sahip olduğu her şeyi savaşla kazandığını öne sürerek, "Bugün sahip olduklarınız sizin değil, hepsi ateşle, demirle, kılıçla alındı" iddiasında bulundu.

Ankara’yı sürekli savaş dili kullanmakla suçlayan eski general, "Yeni nesillerinizi nefretle yetiştiriyorsunuz, bu size iyilik getirmeyecek" gibi çelişkili ifadeler kullanmaya devam etti.

TÜRKİYE'YE "ŞART LİSTESİ" HAZIRLADI

Yazısında Türkiye’ye yönelik tehditlerini sürdüren Tamouridis, “Kıbrıs’tan çekilin, Ege üzerindeki taleplerinizden vazgeçin, Halki Ruhban Okulu’nu açın, Ayasofya’yı yeniden iade edin” gibi ifadeler kullandı.

"BİZ VAR OLDUKÇA EGE YUNAN'DIR"

Nikos Tamouridis yazısı, "Köklerimiz Küçük Asya’nın kanla sulanmış topraklarına dayanır. Ege dün olduğu gibi bugün de Yunan’dır." sözleriyle bitirdi.

