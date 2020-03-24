Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hanta virüsü nedir, Hantavirüs belirtileri, tedavisi var mı? Hantavirüs nasıl bulaşır? Dünya gündeminin ilk sırasında yer alan ve milyonlarca insanın hayatını kısa sürede değiştiren koronavirüs sonrası Çin'den paniğe neden olabilecek bir haber daha geldi. Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti! İlk açıklamaya göre hayatını kaybeden kişinin hanta virüsü taşıdığı belirlendi. Hanta virüsü nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüs ile hantavirüsü benzer mi? Hayartını kaybeden kişinin bulunduğu otobüsteki 32 kişi karantinaya alındı. Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hantavirüs nedir? İşte merak edilenler

HANTA VİRÜSÜ NEDİR, HANTAVİRÜS NEDİR?

Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Griple benzerlik belirtiler gösteren hanta virüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor.