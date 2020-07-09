Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatı Katı Aşk ilk bölüm full tek parça izle, Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle! Kanal D ekranlarının bir süredir merakla beklenen dizisi 9 Temmuz akşamı ilk bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin yer aldığı dizi merakla bekleniyor! Bir çatı katının bir araya getirdiği ikili arasında neler olacak? Ekranların yeni dizisi izleyicilerin beğenisini kazanabilecek mi merakla bekleniyor. Çatı Katı Aşk ilk bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar! İşte detaylar...

ÇATI KATI AŞK İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi’nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş’le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin’in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir’in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.

ÇATI KATI AŞK YASEMİN (NİLAY DENİZ) KİMDİR?

Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran oyuncu ile alakalı “Nilay Deniz hangi dizilerde oynadı?” sorusunun cevabı merak ediliyor.

Nilay Deniz dizileri arasında Kalk Gidelim, Ateş Böceği, Dayan Yüreğim, Aşk Yeniden ve Mor Menekşeler bulunuyor. Nilay Deniz boy kilo olarak 1.71 metre ve 56 kilodur.

“Nilay Deniz kaç yaşında?” sorusunun cevabı da merak ediliyor. Nilay Deniz yaş olarak ise 27 yaşındadır.

Nilay Deniz eşi görüntü yönetmeni olan Erçin Karabulut’tur.

“Nilay Deniz ne zaman evlendi?” sorusuna yanıt olarak ise oyuncunun 2017 yılında dünya evine girdiği biliniyor.