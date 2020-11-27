Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corona virüs nedeniyle pek çok alışveriş alışkanlığı değişen insanlar kapalı olan mağazalardan alışveriş yapamayınca internetteki mağazalarına yöneldi. Burada gerçekleştirdikleri alışverişlerde ettikleri karı ve aldıkları indirimleri görmek bu alışveriş şeklini daha da cazip hale getirdi. Öyle ki yılsonu hedefi aşıldı ve üstüne çıkıldı.

E- Ticaret İşlem Miktarı Yıl Sonunda 213 Milyar Dolara Çıkacak.

E- ticaret işlemleri her geçen gün fazlalaşmakta ve miktarları da artmaktadır. Bu hızla büyümeye devam ederse e-ticaret işlem miktarı yılsonunda 213 milyar dolara çıkacak. Gelecek yılsonunda ise 240 milyar dolar hedefi de gerçekleşirse. Türkiye’de gerçekleşen en büyük e- ticaret hacmi gerçekleşecektir.” şeklindeki ifadeleriyle e-ticaret büyüme hızının hedeflerdeki büyümeye etkilerini de değerlendirmeyi ihmal etmedi.

Gökhan Hiçyılmaz “Tarım ve üretim sektöründeki gelişmeler dijital ticaret sektörüne entegre edilebilmesi için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmeli karşılaşılaşılabilinecek aksaklıklar için gerekli kurumlar tarafından önlem alınmalıdır. Bunlar gerçekleşirken tüketici hakları da göz ardı edilmemelidir. Bu aşamada, uygulamaya konulmalıdır.” diyerek tüketicilerin e- ticaretteki hızlı büyümeden olumsuz etkilenmelerini önleme adımlarının bir an önce gerçekleşmesinin önemi hakkındaki görüşleri de açıkladı.