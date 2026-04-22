Türkiye’nin köklü yayın organlarından Türkiye Gazetesi, 56. kuruluş yıl dönümünü İstanbul Bahçelievler’deki merkez binasında düzenlenen etkinlikle kutladı. Yarım asrı aşan tecrübesiyle habercilikte gündem belirlemeyi sürdüren gazetenin yıl dönümü programına yönetim kadrosu ve çalışanlar katıldı. Pasta kesimiyle taçlanan törende yapılan konuşmalarda, gazetenin köklü mirası ve geleceğe yönelik hedefleri vurgulandı.

56. yıl pastasının kesildiği etkinliğe, Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Yazı İşleri Müdürü Sadık Söztutan ve gazete çalışanları katıldı.

Ekonomi Müdürü Canan Eraslan, Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Yazı İşleri Müdürü Sadık Söztutan

Etkinlikte konuşan Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, "22 Nisan 1970'te başladığımız yolculuk, zikzak yapmadan, kendi istikametinde, özgüvenle, büyük bir coşkuyla devam ediyor." ifade etti.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç

ENVER AĞABEY'İN MİRASI GELECEĞE TAŞINIYOR

Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ise gazetenin, internetin olmadığı dönemlerden bugüne sağlıktan eğitime, aileden kültüre kadar her alanda topluma büyük hizmetler sunduğu vurguladı. Özellikle orta sayfadaki içeriklerin, bir babanın veya bir eğitmenin çocuklarına anlatamayacağı derinlikte bilgi ve değerler sunduğu, bir "aile gazetesi" olma özelliğini pekiştirdiği söyleyen Yücel Koç, "Gazetenin, topluma hem dini hem de milli değerleri aşılayan, çocukların vatana ve millete faydalı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen bir "okul" vazifesi gördüğüne dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi 56. yılını kutladı: Sadece bir gazete değil, bir kültür okulu

Yücel Koç, konuşmasında temelleri rahmetli Enver Ören Ağabey tarafından atılan Türkiye Gazetesi'nin, bugün Mücahit Ören liderliğinde hizmetlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Etkinlik, gazetenin yeni yaşına dair iyi dileklerle, 56. yıl pastası kesilerek sona erdi.

