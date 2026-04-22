Anadolu Ajansı
Galatasaray erteleme maçında mağlup
Galatasaray GAİN, Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta erteleme mücadelesinde Yüksekovaspor'a 2-1 mağlup oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yüksekovaspor, 35. dakikada Princella Adubea'nın atığı golle 1-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Galatasaray GAİN, Marta Naizia Da Silva Cintra'nın golüyle skora denge getirdi.
Ev sahibi takım, Maiko Bebia'nın 63. dakikada penaltıdan atığı golle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yüksekovaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR