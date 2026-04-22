Daha iyi görüntü uğruna yapılan tehlikeli manevra pahalıya patladı. Güney Kore’de bir savaş pilotu, havada çekim yaparken iki uçağı çarpıştırdı; milyonluk hasarın ardından ödeyeceği ceza belli oldu.

Güney Koreli bir savaş pilotu, 2021 yılında gerçekleştirdiği uçuş sırasında yaptığı tehlikeli manevra nedeniyle ciddi bir kazaya yol açtı. Güney Kore Sayıştay ve Denetim Kurulu tarafından yayımlanan yeni rapora göre; kimliği açıklanmayan pilotun, görev yeri değişmeden önceki son uçuşunu kaydetmek istediği belirtildi.

DAHA İYİ FOTOĞRAF İÇİN UÇAĞI TERS ÇEVİRDİ

Habere göre F-15K savaş uçağı, saatte 578 kilometre hızla ilerlerken, yine başka bir F-15K savaş uçağındaki meslektaşlarından kendisinin fotoğraf ve videolarını çekmelerini istedi. Ancak daha iyi görüntü elde etmek amacıyla uçağını ters çevirerek diğer hava aracına fazla yaklaşan pilot, yaptığı hatalı hesaplama sonucu uçağın kuyruk kısmındaki yatay dengeleyici (stabilatör) ile diğer uçağın kanadının çarpışmasına neden oldu.

CEZASI '88 MİLYON WON'A İNDİRİLDİ

Kazada can kaybı yaşanmazken, izinsiz gerçekleştirilen bu manevra yaklaşık 880 milyon wonluk (yaklaşık 600 bin dolar) hasara yol açtı. Güney Kore Savunma Bakanlığı başlangıçta pilotun tüm zararı karşılamasını isterken, yapılan itiraz sonrası sorumluluk tutarı toplam hasarın yüzde 10’una düşürüldü.

Böylece pilotun ödeyeceği ceza '88 milyon won'a indirdi.

Kurul, daha önce de uçuş sırasında görüntü çekimi yapıldığına dair örneklerin bulunmasını ve pilotun uçuşu güvenli şekilde tamamlayarak üsse geri dönmesini hafifletici neden olarak değerlendirdi.

2010 yılından bu yana görev yapan pilotun uzun süre güvenli şekilde hizmet verdiği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası