Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’un drone krizine yönelik 'pişmanlık' mesajına övgüler yağdırdı.

On yıllardır birbirine namlu doğrultan iki ezeli düşman arasında buzlar ilk kez eridi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un demir yumruklu lakaplı 38 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee hakkında "samimi ve hoşgörülü" ifadesini kullandı.

Tarihte bir ilk! Kuzey Kore, Güney Kore liderine övgüler yağdırdı

KUZEY KORE NEDEN GÜNEY KORE LİDERİNİ TAKDİR ETTİ?

Kuzey Kore’nin en etkili isimlerinden Kim Yo-jong, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’un insansız hava aracı (drone) gerginliği nedeniyle dile getirdiği pişmanlık mesajına, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir nezaketle cevap verdi.

Kim, Güney Kore liderinin "açık görüşlü, samimi ve akıllı" olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung

"ŞANSLI VE AKILLICA BİR DAVRANIŞ"

Eylül ve Ocak ayları arasında Kuzey Kore hava sahasını ihlal eden drone saldırılarıyla iki ülke arasında gerilim zirveye tırmanmıştı. Güney Kore lideri Lee’nin, söz konusu hadisenin hükümet kontrolü dışında geliştiğini belirterek "üzüntülerini" ifade etmesi, Pyongyang’da aylar sonra karşılık buldu.

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) üzerinden açıklama yapan Kim Yo-jong, bu geri adımı "kendi iyiliği için çok şanslı ve akıllıca bir hamle" olarak görüleceğini iletti.

"SAMİMİ VE HOŞGÖRÜLÜ BİR İNSAN"

Kim Yo-jong’un açıklamasındaki diğer çarpıcı nokta, Güney Kore liderine yönelik kullandığı kişisel sıfatlar oldu. Kim, "Devlet başkanımız Kim Jong-un, bunu samimi ve hoşgörülü bir insanın tutumunun bir tezahürü olarak değerlendirdi" diyerek, Seul hattına yeni zeytin dalı uzattı.

TRUMP: "KİM JONG-UN, JOE BİDEN'A GERİ ZEKALI DİYORDU"

Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen uzun basın toplantısında Trump, Güney Kore de dahil birçok müttefik ülkenin ABD'ye İran'a karşı savaşında yardım etmediğinden yakınmıştı.

Trump gazetecilere, "Bizi Kim Jong Un'dan korumak için Güney Kore'de 45 bin askerimiz var, bildiğiniz gibi kendisiyle çok iyi anlaşıyorum" dedi. Ayrıca, "Joe Biden’dan sürekli olarak geri zekalı diye bahsediyordu. Joe Biden'a geri zekalı biri dedi. Joe Biden'a o kadar kabaydı ki, korkunçtu. Ama bana kalırsa Trump'ı seviyor." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası