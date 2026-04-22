Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! 19 kişi için kritik karar
Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon sonrası gözaltına alınan 29 şüpheliden 19’u, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonun yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşaksor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 29 kişi, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
19'U HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifadelerinin ardından 29 şüpheliden 19’u, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan soruşturma, 27 Mart’ta başlatılan ilk dalga operasyonla gündeme gelmişti. Bu kapsamda aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmıştı.