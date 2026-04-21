Uşak Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında 28 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, otoparkları da vurguna alet etmiş. POS cihazlarına belediye hesapları yerine başka şirketlere ait bilgiler girilip milyonlarca lira çalınmış.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Uşak Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları kapsamında yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Uşak, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, belediye çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uşak Belediyesine ait otoparklardan elde edilen gelirlerin usulsüz şekilde yönlendirilmesi amacıyla POS cihazlarına başka bir şirkete ait bilgilerin girildiği ve bu yolla gelirlerin farklı hesaplara aktarıldığı iddialarının da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Uşak’ta, Eşme Belediyesi ile bağlantılı “irtikap” suçuna ilişkin ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

