Uşak'ta 2. perde! Belediyeye operasyon düzenlendi: Gözaltılar var
CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, belirlenen adreslerde arama yapılıyor.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonun düzenlendiği öğrenildi.
Operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verilirken ekiplerin, belirlenen adreslerde arama yaptığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
