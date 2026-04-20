Eskişehir’de su tarifesi krizi yargıya taşındı. Meclis kararına rağmen ESKİ’nin ücretlerine yüzde 48,5 zam yapıldığı, resmî rakamların elektronik sistemde değiştirilip raporların tahrif edildiği öne sürüldü. Başsavcılık, Başkan Ayşe Ünlüce için “görevi kötüye kullanma ve resmî belgede sahtecilik” suçlarından soruşturma izni istedi.

HABER MERKEZİ - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis kararına aykırı şekilde ESKİ’nin keşif, su açma, sayaç sökme ve değiştirme ücretlerine yüzde 48,5 oranında zam yaptığı ve komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığı iddiası yargıya taşındı.

MECLİS KARARINA AYKIRI ŞEKİLDE YÜZDE 48,5’LİK ZAM

Belediye Meclisinde belirlenen "Hizmetler ve Teminatlar" tarifesindeki resmi rakamların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği iddia edildi. 305 lira olarak belirlenen keşif ücretinin 450 TL, 6 bin 640 lira olarak belirlenen sayaç sökme-değiştirme ücretinin 9 bin 865 TL ve 225 TL olan su açma ücretinin 332 lira olarak vatandaşlara yansıtıldığı öne sürüldü.

RAPORLARDA TAHRİFAT YAPILDI İDDİASI

Faturaya yansıyan ile Meclis’te alınan karar arasındaki fark üzerine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, suç duyurusunda bulundu. Albayrak, suç duyurusu dilekçesinde, komisyon raporları üzerinde tahrifat da yapıldığını, paraf sayılarının azaltıldığı ve imza düzeninin bozulduğunu belirterek belgelerin hukuka aykırı olarak değiştirildiğini iddia etti.

Ayşe Ünlüce

AYŞE ÜNLÜCE İÇİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Albayrak’ın suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen için "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

ALBAYRAK: VATANDAŞIN MAĞDUR EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Meclis çatısı altında onaylanan rakamların dışına çıkılarak vatandaşın mağdur edilmesi kabul edilemez. Teknik incelemelerimiz bu usulsüzlüğü tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur” diyen Albayrak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

