İzmir merkezli yürütülen İZBETON ve kooperatif usulsüzlüğü soruşturmasında tutuklanan Ümit Erkol hakkındaki dosyada, 28,5 milyon liralık kayıp paradan projede yer almayan gizli villalara ve şüpheli MASAK raporlarına kadar çok sayıda ağır iddia yer alıyor.

İzmir merkezli yürütülen kooperatif soruşturmasında tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkındaki dosya, mali usulsüzlüklerden kayıt dışı taşınmazlara kadar uzanan bir dizi ağır delille şekillendi.

S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Konut Kooperatifi’nin hesap defterlerini inceleyen bilirkişiler, kasadaki devasa tutarsızlığı gün yüzüne çıkardı.

Resmi kayıtlara göre milyonlarca liralık para çıkışının herhangi bir fatura ya da belgeyle açıklanamadığı belirlendi.

BELGELENEMEYEN 28,5 MİLYON LİRALIK KAYIP

Dosyadaki teknik incelemelerde, kayıtsız harcamalar yapıldığı, yıllara yayılan bilanço farklarının ise dudak uçuklatan boyutlara ulaştığı ifade edildi.

2023 ve 2024 hesaplarında ortaya çıkan toplam farkın 14 milyon lirayı aştığı, genel toplamda ise zimmete geçirilen tutarın 28,5 milyon liraya ulaştığı değerlendirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

SİYASİ KARİYERLE BİRLİKTE ARTAN PARA HAREKETLİLİĞİ

MASAK raporu, Erkol’un banka hesaplarındaki trafiğin özellikle 2022 yılından itibaren, yani il başkanlığına giden süreçte fahiş bir artış gösterdiğini saptadı.

Savcılık, bu finansal hareketlerin kooperatif kaynaklarıyla da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, para transferlerinin detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

HAYALET VİLLALAR VE AİLE ÜZERİNDEN YAPILAN TRANSFERLER

Proje planında aslında hiç var olmaması gereken 11 kaçak villanın inşa edildiği ve bunlardan birinin Ümit Erkol’un kullanımına sunulduğu belirlendi. Daha sonra bu taşınmazın aile bireyleri üzerinden el değiştirdiği ortaya çıktı.

Bu devir işlemlerinin, soruşturma kapsamında "menfaat temini" şüphesini güçlendirdiği değerlendirilirken, savcılık bu işlemleri de delil dosyasına ekledi.

SÖZLEŞME DIŞI FAZLADAN ÖDEMELER

Dosyada yer alan bir diğer kritik bulgu ise yüklenici firmaya yapılan ödemeler oldu. Kooperatif yönetiminin, CASAMARIN Yapı A.Ş.’ye sözleşme bedelinin çok üzerinde ödeme yaptığı, bu tutarın 30 ila 33 milyon lira arasında değiştiği tespit edildi.

Savcılık, bu ödemelerin piyasa koşullarıyla ve sözleşme hükümleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekerek, zimmet suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine vardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm raporlar, tanık beyanları ve mali incelemeler ışığında şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

Ümit Erkol’un da aralarında olduğu şüphelilerin, "zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi ve Erkol çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası