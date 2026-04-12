Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada bağışlanan kurbanların kesilmediği belgelendi. Bolsev’in, 10 hisse bağışlayan mühendis dâhil birçok mağdurla “Kurbanınız kesildi, Allah kabul etsin” diyerek alay ettiği ortaya çıktı. Cezaevindeki Tanju Özcan da “Kampanyayı vakıf değil belediye yaptı” diyerek bağışçıları suçladı.

Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada kurban bağışlarına yönelik mağdurların ifadesi ortaya çıktı. Tutanaklara yansıyan ifadelere göre mağdurlar ödeme yaptıkları hâlde kurbanlarının kesilmediğini, savcılıkta öğrendiler. Ankara’da yaşayan ve bilgisayar mühendisi olduğunu ifade eden bir mağdur beyanında “Her yıl Kurban Bayramı öncesi çeşitli vakıflara kurban adı altında yapmış olduğum bağışın bir kısmını Bolsev Vakfına 10 hisse olacak şekilde ücretini gönderdim. Şu an huzurunuzda bu kurbanların kesilmediğini öğrendim” ifadelerine yer verdi.

Bir diğer mağdur ise “Ben bu parayı gönderirken kurbanımın kesilmeyeceği aklıma gelmedi. 2025 yılında vakfa kurban bağışımı yaptıktan sonra beni arayan soran kimse olmadı. Kurbanımın kesilmemesi nedeniyle üzüntü duyuyorum. Ben sorumlu kişilere hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Yine farklı bir mağdur “Kurbanımın kesilmemesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, bu aşamada şikâyet hakkımı saklı tutuyorum, şirketin yönetim kurulu ile istişare ettikten sonra şikâyetimi açıklayacağım” beyanında bulundu.

‘ALLAH KABUL ETSİN, KURBANINIZ KESİLDİ’

Öte yandan kurbanın kesildiğini bildirmek için kendisinin arandığını ifade eden bir diğer mağdur da “Kurbanın birinci günü hatırlamadığım bir telefon numarasından arandım bana ‘Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi’ diye söylemde bulundular. Kurbanımın kesilmediğini şu an huzurunuzda öğrenmiş bulunmaktayım.

BİLSEYDİM GÖNDERMEZDİM

Şayet gönderdiğim hisse bedeli karşılığında kurban kesilmeyeceğini bilseydim bu parayı göndermezdim. Başka ad altında toplanacak yardımları amacına uygun olarak göndermek isterdim. Burada benim kurban ibadetim yerime getirilmediği için üzüldüm. Bunun manevi sorumlulukları kendilerine aittir” diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cezaevinden avukatı aracılığıyla “Kampanyayı vakıf değil belediye yaptı. Gönderenler yanlış anlamışlar” açıklamasını yaptı..

