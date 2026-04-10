Bolu Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha! Başkan Yardımcısı gözaltında
Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanmıştı. Tanju Özcan'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Bolu'ya yeni bir operasyon daha yapıldı.
Altında panik bitti, makas kapandı! ‘Gram’ spotta yükseldi, Kapalıçarşı’da durdu
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Bolu Belediyesi’ne gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beyko ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
PARALARI TOPLAYIP KURBAN KESMEMİŞLER!
Öte yandan Bolu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV) tarafından geçtiğimiz Kurban Bayramı için “ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” denilerek toplanan 845 bin liralık bağışla kurban kesilmediği ortaya çıktı. BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın, paraların “esasında kurban kesimi için değil, öğrencilere burs vermek amacıyla toplandığı” yönündeki ifadesi ise gündeme damga vurdu.