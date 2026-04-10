Bolu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV) tarafından geçtiğimiz Kurban Bayramı için “ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” denilerek toplanan 845 bin liralık bağışla kurban kesilmediği ortaya çıktı. BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın, paraların “esasında kurban kesimi için değil, öğrencilere burs vermek amacıyla toplandığı” yönündeki ifadesi ise gündeme damga vurdu.

Bolu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (BOLSEV) geçtiğimiz Kurban Bayramı için "ihtiyaç sahiplerine ulaşacak" diyerek vatandaşlardan topladığı binlerce liralık bağış parasıyla tek bir kurban dahi kesmediği ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PİŞKİN İTİRAF

BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Bolu Belediyesi’ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" (zorlayarak görevi kötüye kullanma/yolsuzluk) soruşturması kapsamında tutuklandı. Sarıyıldız, ifadesinde “Biz bu bağışı toplarken esasında kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık. O yüzden de kurban kesmedik.” diye şoke eden bir itirafta bulundu,

Bolu Belediyesi'nde bir skandal daha! Kurban paralarını toplayıp, hayvan kesmediler

845 BİN LİRA TOPLANDI, BİR HAYVAN BİLE KESİLMEDİ

"Kurban bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor" sloganıyla hazırlanan afişlerde kurban bedeli 13 bin lira olarak belirlenmişti. Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre, hayırsever vatandaşlardan toplamda 845 bin lira bağış toplandı. Vakıf envanterinde ne bir kurbanlık alımı ne de bir kesim işlemine dair fatura veya kayıt bulunamadı.

DİNİ DUYGULAR SUİSTİMAL EDİLDİ

Vatandaşların dini duygularının suistimal edildiği olayda, toplanan paraların nereye harcandığına dair incelemeler sürüyor.

Fatih Atik, Bolu Belediyesi’nde yaşanan skandalla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bolu'da kurban bağışı adı altında para toplamışlar, tek kurban kesmemişler. Vatandaşları da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde kandırmışlar. Sarıyıldız çok pişkin bir itiraf yapmış."

YENİ BİR SORUŞTURMA AÇILIYOR

Konu ile ilgili yeni soruşturma açılacağını aktaran Atik, Bolsev Vakfı'nda yönetici olarak yer alan tutuklu Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un şüpheli olarak soruşturmada yer alacağını dile getirdi. Bağış adı altında para veren 36 vatandaşın ise mağdur olarak yer alacağını bildirdi.

Atik konuşmasının devamında soruşturma kapsamında akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

