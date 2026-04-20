İstinafın “mutlak butlan” kararı vermesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönerek, adı soruşturmalarda geçen bazı milletvekillerini “aklanana kadar” askıya alması bekleniyor. Parti içinde yeni görev dağılımı ve tasfiyeler gündemde.

Berat Temiz / ANKARA - İstinaf mahkemesinin ‘mutlak butlan’ kararı vermesi halinde partinin başına yeniden geçmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle de ilgili yol haritası belli oldu. Kılıçdaroğlu, İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde adı geçen milletvekillerini partiden uzaklaştıracak.

ÖZER, KARABAT VE BULUT İÇİN “AKLANIN GELİN” DENİLECEK

İBB iddianamesinde, Ekrem İmamoğlu’nun “emanetçisi” olduğu öne sürülen CHP YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ile Aziz İhsan Aktaş’tan 5 milyon lira rüşvet aldığı iddia edilen Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve 1 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürülen Burhanettin Bulut’un, “aklanana” kadar parti üyeliklerinin askıya alınarak geçici olarak ihraç edilecekleri ifade ediliyor.

BİRÇOK VEKİL KILIÇDAROĞLU İLE HAREKET EDECEK

Partiye sonradan katılan parti yöneticileri ve vekillerle ilgili de göreve geldikten sonra bir değerlendirme yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun özellikle İmamoğlu’na yakın isimlere yeni görev vermeyeceği belirtiliyor. Öte yandan, Kılıçdaroğlu ile siyasete giren ve 2023 yılındaki değişim kurultayına karşı çıkan birçok vekilin, mutlak butlan kararı çıkması halinde kendisini destekleyeceği öğrenildi.

CHP MYK, MANSUR YAVAŞ’IN ÇIKIŞINI KONUŞACAK

Mutlak butlan tartışmaları devam ederken CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınması nedeniyle İstanbul’da yapılacak. Saat 13.00’te başlayacak toplantının gündeminde devam eden soruşturmalar ve Mansur Yavaş’ın “Artık zamanı geldi. Bu operasyonları seyredemeyiz” çıkışı olacak.

