CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından ana muhalefet partisinin içinde patlak veren kriz sürüyor. CHP'de itidal çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan tartışmaları ile çalkalanan CHP'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan Devlet Bahçeli, ana muhalefet partisine itidal çağrısında bulundu.

Bahçeli, "Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar" diyerek Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmalara dikkat çekti.

İki cephe arasında karşılıklı yapılan açıklamalara vurgu yapan MHP lideri, "Taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den 'CHP'de itidal' çağrısı: Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi.

MHP lideri Bahçeli'den 'CHP'de itidal' çağrısı: Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar

36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi.

Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

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