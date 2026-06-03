MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Çorum heyeti, Süper Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Çorum FK’nin formasını takdim etti. Bahçeli, kulübü başarısından dolayı kutlayarak emeği geçenleri tebrik etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

BAHÇELİ'YE FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyarette Bahçeli'ye kentin spor tarihindeki en büyük başarılarından birine imza atarak Süper Lig'e yükselen Çorum FK’nin forması takdim edildi. Bahçeli, Çorum FK'yi başarısından dolayı tebrik etti.

ARTIK SÜPER LİG'DELER

Çorum FK, Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’e yükselme gelirler tablosuna göre, Çorum FK’nın kasasına üst lige çıkma ödülü olarak 38 milyon 500 bin lira, Süper Lig katılım bedeli olarak da 132 milyon 200 bin lira olmak üzere toplam 170 milyon 700 bin lira girecek.

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