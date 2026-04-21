Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile zabıta müdürünün ses kayıtları, belediyenin rüşvet için namuslu vatandaşın tepesine nasıl bindiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi - CHP’li birçok belediyenin kamu düzenini ve huzuru sağlamakla görevli zabıta teşkilatını, iş adamlarını haraca bağlama mekanizmasına çevirdiği ortaya çıktı. Skandalın bir örneği Ataşehir Belediyesinde yaşandı. Başkan yardımcısı ile zabıta müdürünün esnafa çökme diyaloğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tutanaklarına yansıdı.

DÜRÜSTLÜĞE KÜFÜR

Başkan yardımcısının İçerenköy’de bir işletmeye rüşvet için “ilgilen” diyerek baskı yapılmasını istediği buna karşılık zabıta müdürünün “Başkanım aradım şerefsizim. Bir gram kaçağı yok. Ruhsatı, depoyu mepoyu hep almışlar. Şerefsiz böyle var ya dört dörtlük. Yani ayakkabısı fazla olsa boğazına bineceğim. Yani bir açığı yok. İşgali yok bir şeyi yok. Nasıl bi adammış böyle. Çok muazzam bir yer bulmuş p.venk. Yani deposunun ruhsatı falan her şeyi bina milim milim gram gram doğru. Ölçtürdüm, milim milim doğru” cevabını verdiği belirlendi.

Dürüst esnafa rüşvetçi zabıta öfkesi! İşte o skandal yazışmalar

HEYKELİNİ DİKELİM

Başkan yardımcısının aldığı cevaba karşılık “Zor bulunur yani. Türkiye’de böyle bunun heykelini dikelim” diye espri yaptığı öğrenildi. Esnafa telefondan ulaşamadıklarını ve iletişim bilgilerini ruhsattan bulduklarını söyleyen zabıta müdürünün “Telefonunu bulduk. Bir görüşeceğiz bakalım” ifadesiyle başkan yardımcısını teskin etmeye çalıştığı kayıtlara yansıdı.

HEPSİ GÖZALTINDA

Ataşehir Belediyesine yönelik hafta sonu yapılan yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız ve Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

ASRIN YOLSUZLUĞUNDA

Ataşehir Belediyesinde yaşananlar, diğer tutuklu belediye başkanlarının da skandallarını akıllara getirdi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elebaşılığını yaptığı “asrın yolsuzluğu”na İBB zabıtasını da kullandığı belirlendi. Boğaz öngörünümündeki binalarda bahaneyle bazı mülk sahiplerine baskı yaptığı, açığı bulunan kişilerin örgüt yöneticilerine yönlendirildiği ve bu yolla milyonlarca lira rüşvet alındığı deşifre olmuştu. Bakırköy’deki Capacity AVM ve Tarabya’daki Central Hotel’in rüşvet bedelleri ödenmeyince zabıta vasıtasıyla usulsüzce mühürlendiği belirlenmişti.

HARAÇLAR HEDİYE OLMUŞ

Yine yolsuzluktan tutuklanan CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da zabıta birimini haksız kazanç ve rüşvet toplamak amacıyla kullandığı iddianameye yansımıştı. Açık aranarak alınan paraların bir kısmının resmî bağış olarak gösterildiği, bir kısmının gayriresmî olarak alındığı belirlenmişti. Zabıta aracılığıyla toplanan ve bir havuzda biriktirilen paraların; Rıza Akpolat ve ailesinin lüks harcamaları, tatil masrafl arı, CHP’li bazı siyasilere yapılan düzenli ödemeler ve medya organlarına yapılan PR ödemeleri için kullanıldığı belirtildi.

