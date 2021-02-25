Ortadoğulular Ankara 2021 Bursluluk Başvuruları Başladı
Ortadoğulular Eğitim Kurumları'nda bursluluk maratonu başladı. Siz de bursluluk sınavlarına katılarak %100 ücretsiz eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. Bursluluk sınavlarını dilerseniz size özel belirlenen gün ve saatte yapılabilir, dilerseniz yüzyüze bursluluk sınavına katılabilirsiniz.
Ortadoğulular Dershaneleri’nde Eğitim Kültürü
Uzman kadrosu, sınıf içi mentor öğretmenleri, rehberlik ve danışmanlık dışında uzman psikolog eşliğinde pandemi sürecini minimum sorunla atlatmaya odaklanmıştır. Ortadoğulular Eğitim Kurumlarının kapsamlı ve yüksek teknolojik uygulamaları sayesinde öğrencilerimiz derslerinden, sınavlarından geri kalmadan desteklenmiştir.
Aynı zamanda sınav öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönergesi ile kurs katılım belgesi verilerek, pandemi sürecinde eksik kaldığı konular giderilmiş, etüt dersleri ve soru çözüm saatleriyle birlikte öğrencinin eksikleri tamamlanmaya başlanmıştır. Haftalık ve Türkiye geneli uygulanan aylık denemelerle dışarıdan öğrencilerin katılımına da imkân sağlanmıştır.
Sınav sonrası her öğrenci için bireysel akademik değerlendirmeler ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin devamsızlık, akademik gelişim ve kariyer planları doğrultusunda ise velilerle işbirliğine gidilmektedir.
Kaynak: https://www.ortadogulular.com.tr/
Ortadoğulular Eğitim Kurumları: Ankara’nın Parlayan Eğitim Markası
Ortadoğulular Eğitim Kurumları 2002 yılından itibaren bir öğretmen kuruluşu olarak faaliyete geçmiş şu an ise Ankara’nın tüm semtlerinde 14 Kurs ve 4 Anadolu Lisesi olarak tecrübesini ilerletmektedir. Her öğrencinin ayrı bir birey olduğu bilincini unutmayarak sunduğu eğitim hizmetiyle en yaygın ilk beş kurumu arasında yer almaktadır. Öğrencileri yeni sınav sistemi ve soru tiplerine kolayca adapte edebilmek ve nitelikli bir eğitim hayatı yaşamalarına vesile olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Özellikle pandemi sürecinde motivasyonu düştüğü için derslere, sorulara ve sınavlara adapte olamayan öğrencilerimizin her an geçen zamanının kıymetli olduğu bilinciyle hareket ederek %97,6 oranında veli- öğrenci memnuniyetine sahip olmuştur.
Ortadoğulular Ankara 2021 Bursluluk Başvuruları Başladı
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