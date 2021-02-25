Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortadoğulular Ankara 2021 Bursluluk Başvuruları Başladı

Ortadoğulular Eğitim Kurumları'nda bursluluk maratonu başladı. Siz de bursluluk sınavlarına katılarak %100 ücretsiz eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. Bursluluk sınavlarını dilerseniz size özel belirlenen gün ve saatte yapılabilir, dilerseniz yüzyüze bursluluk sınavına katılabilirsiniz.



Ortadoğulular Dershaneleri’nde Eğitim Kültürü

Uzman kadrosu, sınıf içi mentor öğretmenleri, rehberlik ve danışmanlık dışında uzman psikolog eşliğinde pandemi sürecini minimum sorunla atlatmaya odaklanmıştır. Ortadoğulular Eğitim Kurumlarının kapsamlı ve yüksek teknolojik uygulamaları sayesinde öğrencilerimiz derslerinden, sınavlarından geri kalmadan desteklenmiştir.



Aynı zamanda sınav öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönergesi ile kurs katılım belgesi verilerek, pandemi sürecinde eksik kaldığı konular giderilmiş, etüt dersleri ve soru çözüm saatleriyle birlikte öğrencinin eksikleri tamamlanmaya başlanmıştır. Haftalık ve Türkiye geneli uygulanan aylık denemelerle dışarıdan öğrencilerin katılımına da imkân sağlanmıştır.



Sınav sonrası her öğrenci için bireysel akademik değerlendirmeler ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin devamsızlık, akademik gelişim ve kariyer planları doğrultusunda ise velilerle işbirliğine gidilmektedir.



Kaynak: https://www.ortadogulular.com.tr/