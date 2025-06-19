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Haberler > Eğitim > 4,5 milyondan fazla kitapçık yola çıkıyor! YKS hafta sonu yapılacak

4,5 milyondan fazla kitapçık yola çıkıyor! YKS hafta sonu yapılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4,5 milyondan fazla kitapçık yola çıkıyor! YKS hafta sonu yapılacak
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hafta sonu iyi bir üniversite için 2,5 milyondan fazla genç, YKS için ter dökecek.

MAHMUT ÖZAY - Üç oturumda gerçekleştirilecek sınav 81 il ile KKTC Lefkoşa’da toplam 250 noktada yapılacak. Sınavın güvenliği, Faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

YKS oturumları için bu sene 4,5 milyondan fazla soru kitapçığı basıldı. Kitapçıkların merkezlere gönderilmesi için yola çıkmaya hazırlanıyor. Yaklaşık bir ton kâğıt kullanıldı. Soru kitapçıklarının hazırlık ve basımı, kontrolü, paketlenmesi ve sevki için görev yapan 115 personel yaklaşık bir aydır dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunuyor. YKS’nin son oturumunun sona ermesiyle pazar günü görevliler kapalı matbaa merkezinden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Öte yandan imtihan günü Ankara’dan sınav evraklarının nakli ve kitapçıkların tekrar aynı merkeze dönmesi için güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Bu doğrultuda üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli görevlendirildi. Bunun yanı sıra sınav güvenliği için 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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