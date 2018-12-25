Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) öğrencileri tarafından hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki resmî ve özel bütün 10-14 yaş ortaokul öğrencilerine yönelik İngilizce konferans düzenlenecek. Mart 2019’da düzenlenecek Uluslararası Enka Çocuk Forumu ile dünyadaki politik, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ortaokul öğrencileri tarafından tartışılacak. Konferansta oluşturulacak komitelerde çocuklar 7 başlıkta belirlenen problemlere çözüm tavsiyeleri getirecek. “İnsan Hakları”, “Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği”, “Çevre”, “Kültür ve Eğitim”, “Dış ilişkiler ve Göçmen Meselesi”, “Ekonomik Gelişme” ve “Dünya Terörizmi” başlıkları altında öğrenciler, çocuk işçiliğini azaltmanın yolları, çalışan kadın sayısının arttırılması ve dünyada terörizmi sonlandıracak çözüm önerileri gibi konuları tartışacak. Konferansın sonunda komiteler tarafından ortaya konulacak ortak düşünceler ve üzerinde uzlaşılmış konular belgelendirilerek medya kuruluşlarına, TBMM’ye, Bakanlıklara, Avrupa Parlamentosu Türkiye Temsilciliğine, belediyelere, STK ve ilgili kamu kurumlarına sunulacak.