Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın katıldığı toplantı önemli bir dönemin habercisi... Teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu için kitlesel açık çevrim içi dersler, açık eğitsel kaynaklar, yapay zekâ, bulut bilişim, veri madenciliği çalışmalarına öncelik verilecek. Proje, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden seçilen sekiz pilot üniversiteden sonra tümünde yaygınlaştırılacak. Saraç “Dijital dönüşüm toplantısı, bir niyet toplantısı değil, somut hedefleri içeren planlı bir projenin aksiyon toplantısıdır ve gelecek için büyük umutlar vadetmektedir. Dünya üniversiteleri, ekonomideki zorluklara ve fırsatlara hazırlıklı olabilmek için dijital dönüşüm farkındalığının oluşmasına, dijital teknoloji kullanıcılarının ve geliştiricilerinin yetiştirilmesine azami değer veriyor. Açıkladığımız projemiz, bu büyük rekabet dünyasının bir parçası olarak yaptığımız bir çalışmanın takdimidir” dedi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, Yükseköğretimdeki gençlerin doğdukları andan itibaren dijital teknolojilerle yetişen bireyler olan Z kuşağı olduğu ve çağa uygun beceriler geliştirmesinin çağın bir gerekliliği olduğunu söyledi.