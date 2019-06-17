Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) önceki gün gerçekleştirildi. Dün de ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) yapıldı. Böylelikle 2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS tamamlanmış oldu. Saat 10.15’te başlayan AYT’de 160, YDT’de 80 soru soruldu. AYT’de adaylara bu soruları cevaplayabilmeleri için 180 dakika süre tanındı. YDT ise 15.45’te uygulandı. Sonuçlar 18 Temmuz’da açıklanacak.

Öte yandan uzmanlar sınavı değerlendirdi. Bilfen Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır “2019 AYT, bilgi ile bilginin yorumunun beraber ölçüldüğü bir sınav olmuştur. Anlam bilgisi ile öğrencinin okuma, anlama ve çıkarımda bulunma yeterliliğini ölçmek amaçlanırken 20 edebiyat sorusu ile de edebiyat bilgileri ölçülmüştür” dedi. Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu da “Matematik sorularının ortalama üstü zorlukta olduğu görülmüştür. Sadece bazı konulara çalışarak başarılı olunabilecek bir imtihan değildi. Sorular bilgi ağırlıklıydı. Matematik imtihanının sonucu öğrencilerin sıralamalarını etkileyecektir” diye konuştu. Fizik Bölümü Başkanı Hakan Özdemir ise fizik sorularının kesinlikle neticeye tesir edeceğini aktardı.