ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (link: http://osym.gov.tr) osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." açıklamasında bulundu.