ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (link: http://osym.gov.tr) osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." açıklamasında bulundu.
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
20.06.2019 - 21:12 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak."
Kaynak: İHA
Etiketler : ÖSYM,yks,
632122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/632122.aspx
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