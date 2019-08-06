Öğrencilerle yayla yolunda bisiklete binen, Aladağ Göleti’nde kano yapan Selçuk, paintball oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Kamptakilere kitap hediye eden Selçuk, daha sonra yemekhanede tabldot yemeği alarak öğrencilerle yedi. Selçuk “Hangi dala ilginiz, yeteneğiniz varsa muhakkak derinleşin. Önemli olan belirlenen hedefte kuyu kazmaktır, kuyu kazarsanız suyu bulursunuz. İlgi ve kabiliyet her zaman bir arada bulunmayabilir. Kabiliyetinizin üstüne gidin, orada fark oluşturursunuz” dedi.
Bakan Selçuk öğrencilerle kampta buluştu
06.08.2019 - 09:07 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor Kampüsünde kamp yapan öğrencilerle buluştu.
Etiketler : Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
642049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/642049.aspx
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