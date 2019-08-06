Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerle yayla yolunda bisiklete binen, Aladağ Göleti’nde kano yapan Selçuk, paintball oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Kamptakilere kitap hediye eden Selçuk, daha sonra yemekhanede tabldot yemeği alarak öğrencilerle yedi. Selçuk “Hangi dala ilginiz, yeteneğiniz varsa muhakkak derinleşin. Önemli olan belirlenen hedefte kuyu kazmaktır, kuyu kazarsanız suyu bulursunuz. İlgi ve kabiliyet her zaman bir arada bulunmayabilir. Kabiliyetinizin üstüne gidin, orada fark oluşturursunuz” dedi.