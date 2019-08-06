Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Millî İstihdam Seferberliği kapsamında 2,5 milyon istihdam hedefiyle çalışmalar sürerken, yılsonuna kadar yeni uygulamalar devreye sokulacak. Bu doğrultuda İŞKUR, geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve birçok vatandaşın ilgi gösterdiği Girişimcilik Eğitimi programı yeniden şekillendirecek. Söz konusu eğitim programının niteliğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için eğitim modülleri ve eğitim sonrası süreçler yeniden tasarlanarak, yılsonuna kadar uygulanmaya konulacak.

CEP KİTAPÇIĞI HAZIRLANACAK

Proje kapsamında, girişimcilik eğitim programlarının uygulama metotları geliştirilecek. Ayrıca, pilot illerde iş ve meslek danışmanlarına girişimcilik eğitimi verilecek. Eğitim alan danışmanlar da girişimci adaylarına mentörlük hizmeti sunacak. Diğer yandan İŞKUR, diğer kamu kuruluşlarıyla da iş birliği içerisine girerek yol haritası oluşturulması için yeni bir portal ve girişimcileri yönlendirecek cep kitapçığı hazırlayacak.

YURT DIŞI MODELLERİ DEVREDE

Yeni dönemde yabancı ülkelere üst düzey çalışma ziyaretler de gerçekleştirilecek. Seçilecek ülkelerdeki kamu istihdam kurumları mercek altına alınacak. Bu ülkelerin girişimci adaylarına sunmuş oldukları hizmetler analiz edilerek ülkemizde uygulanacak.

DESTEĞE HAZIRLANIYOR

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen ve geliştirmek isteyenlere yardımcı olmak için KOSGEB’in ‘yeni girişimci’ desteğine başvurmalarını kolaylaştırıyor. 81 ilde verilen eğitimler sonucunda başarı gösterenler sertifikalarını alarak desteğe başvurabiliyor. Bu yılın ilk altı ayında bin 392 programa 13 bin 577’i kadın ve 15 bin 424’ü de erkek olmak üzere toplamda 29 bin kişi katılım sağladı. Diğer yandan eğitimlere katılan 15-29 arasındaki gençlerin sayısı, toplam katılımcıların yüzde 41,3’ünü oluşturdu.

