Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Bakan Selçuk “Hibe bileşeni 27 milyon avro değerinde olan Proje kapsamında hâlihazırda ŞEY yararlanıcısı olan öğrencilere, Eylül 2019 döneminde ve Ocak 2020 döneminde ödeme yapıldı” dedi. Bakan Selçuk, proje kapsamında ilk ödemenin Eylül 2019 döneminde yapıldığını belirtti: E-okul veri tabanından 165 bin 112 kız, 160 bin 303 erkek toplamda 325 bin 415 öğrenci tespit edildi. 16 milyon 270 bin 750 avro karşılığı 102.756.294,55 TL PTT’nin ilgili hesabına yatırılarak 2019 Eylül ayında ödemeler gerçekleştirildi. Selçuk bu ay yapılan ödemelerin ayrıntılarını da paylaştı: İkinci ödeme için 166 bin 743 kız, 160 bin 998 erkek toplamda 327 bin 741 öğrenci belirlendi. İlk ödemeden yararlanamayan yatılı durumdaki 17 bin 714 öğrencinin ikinci ödemeden faydalanması sağlandı. Bakanlığımızca 10 milyon 729 bin 250 avro karşılığı 70.280.879,20 TL PTT’nin ilgili hesabına havale edilerek kişi başına 214,44 TL yardım yapılmış oldu.