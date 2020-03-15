Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki öğrenci, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge Yarışması’ndan ödülle döndü. Gençlerin, fizik öğretmeni Yeşim Tora danışmanlığında hazırladıkları “Bilgi Veren Harita” isimli projeleri, coğrafya dalında bölge birinciliğini elde etti. İkili, nisan ayında Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmaya katılmaya hak kazandı. İpek ile Kaplan “Projemiz, görme engelli öğrencilerin Türkiye haritası üzerindeki bölgeleri kendi başlarına bulmalarını sağlıyor. Ayrıca sesli bilgilendirme ile bölge hakkında da bilgileri oluyor. Birinci olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Başarılı öğrencileri makamında ağırlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin de şunları söyledi: Proje çok değerli. Kendilerini kutluyorum. Öğrencilerimizin almış oldukları başarılar bizleri mutlu ediyor.