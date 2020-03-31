Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs ile dünya belki de bir daha eskisi gibi olmayacak. Bu süreçte sanal dünyanın kapıları sonuna kadar açılırken dijital dünyanın sesi daha gür duyulmaya, dönüşümün çarkları daha hızlı işlemeye başladı. Ofislerine gitmek için her gün yollara düşen insanlar evden çalışmaya, devasa kampüslerde ders başı yapan milyonlarca üniversiteli, her gün okul servislerini dolduran öğrenciler uzaktan eğitime yöneldi. İlk, orta, lise ve üniversitelerde eğitime ara verilirken Türkiye bir hafta içerisinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini devreye alarak eğitimlere başladı. Yerli olduğu kadar aynı zamanda global bir firma olan Medianova bu süreçte EBA’nın video alt yapısını sağlayarak Türkiye’nin online eğitimde başarılı bir sınav vermesini sağladı.

EBA’DA TRAFİK 40 KAT ARTTI

Medianova’nın CEO’su Serkan Sevim online eğitimde ikinci haftaya girildiğini belirterek milyonlarca öğrenciye kesintisiz eğitim hizmeti için çalıştıklarını söyledi. Sevim, uzaktan eğitim ile internet trafiğinin dünyada ciddi şekilde arttığını belirterek, “Şu anda hem Türkiye’de, hem de dünyanın kalanında internet kullanımı yüzde 60 civarında yükseldi. Eve kapanan insanlar hem çalışma hayatlarında hem de dinlenme zamanlarında daha çok video servislerini kullanmaya başladı. Bu da internet kullanımına direk artış olarak yansıdı. Geçtiğimiz hafta EBA’ya kayıtlı yaklaşık 16 milyon öğrenciden 6 milyonu siteye girerek içeriklere ulaştı. EBA’da 40 kat kadar trafik artışı oldu” dedi.

KAPASİTEMİZİN SADECE YÜZDE 20’SİNİ KULLANDIK

EBA’da bağlantı sorunu yaşandığı iddialarına da cevap veren Sevim, “EBA’daki videolarda hiçbir şekilde sorun olmadı. Hatta buradaki veri talebi Medianova kapasitesinin yüzde 20’sine ancak gelebildi. EBA’nın haftanın ilk gününde yaşadığı sorun, web sitesine bağlanma sorunuydu. Bunu da bu tip büyük servislerin ilk günlerinde doğal karşılamak lazım. Anlık bağlantı problemlerinin haricinde siteye bağlanabilen ve sayıları milyonlar ile ifade edilen öğrenciler videoları ve içerikleri başarı ile seyretti. EBA’da öğrenciler içerik seyrederken bir yandan Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi Medianova CDN kullanıcıları milyonlara yönelik kampanyalar yaparken BluTV gibi Medianova altyapısını kullanan servisler yine aynı altyapıdan TV kanallarını seyrettiriyordu” diye konuştu.

KARS İLE BOSTON’DAKİ ÖĞRENCİ AYNI EĞİTİMİ ALACAK

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini ifade eden Sevim şunları kaydetti: “Önümüzdeki 30 yılda işler ve meslekler hiç beklemediğimiz kadar gelişecek. Eski sistem okul tabanlı eğitimler bu değişim için çok yavaş kalıyor. Önümüzdeki dönemde hibrit eğitim süreçleri olacak. Bir yandan normal okullar devam ederken bir yandan da kişiler kendi isteklerine ve meraklarına göre farklı eğitimleri online olarak alabilecek. Kars’daki, Elazığ’daki genç ile Boston’daki gencin farkı kalmadı ve daha da kalmayacak.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK 18. ŞİRKETİ

Medianova dünyanın 22 ülkesinde 50 ayrı noktada kendi yatırımı olan global bir şirket. Bulut bilişim sistemleri, hibrid CDN ve web sitesi hızlandırma servisi hizmeti sunuyor. Gartner’ın raporuna göre bu alanda dünyanın en büyük şirketler listesinde 18. sırada yer alıyor. Amazon, Akamai, Google gibi şirketlerin yanına adını yazdırmayı başaran Medianova’nın ülkemizdeki yatırımı ise en yakın rakibinin 11 katı büyüklüğünde.

CEPTEN TV İZLEME ORANI 15 KAT ARTTI

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın kullanıcı sayısı martta yüzde 60’lık bir artış bir artış gösterirken, uygulamayı ilk defa açan abone sayısı da 10 katına çıktı. TV+, iOS tabanlı cihazlarda 15 kat, Android tabanlı cihazlarda 6 kat daha fazla indirildi. TV+’ta en çok izlenen film ‘Salgın’ olurken, mobil cihaz üzerinden TV+ izleyen kişi sayısı yüzde 30, film izleme süresi ise yüzde 87 artış gösterdi.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIŞLARI PATLADI

Koronavirüsle birlikte dizüstü bilgisayar satışları da patladı. Acer’ın Türkiye pazarı özelinde yaptığı araştırmaya göre işlerini ofisten eve taşıyan şirketler ile okuldan eve taşınan eğitim süreçleri bilgisayar satışlarını yüzde 100 artırdı. Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, nisan ayında düzenleyecekleri indirim kampanyaları ile müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini söyledi.

VESTEL SMART TV'LER İLE ANINDA EBA'YA EBA'YA ERİŞİM

Türk teknoloji devi Vestel, EBA’ya erişimi kolaylaştırmak için Smart TV ekranlarını platforma uygun olarak güncelledi. Bu sayede öğretmen ve öğrenciler, EBA’ya Vestel Smart TV ekranlarından kolaylıkla ulaşabiliyor. Kullanıcılar Vestel Müşteri Hizmetleri’ni arayarak EBA kurulum desteği alabiliyor. Şu anda satışta olan tüm Vestel Smart Tv’ler üzerinden EBA ekranlarına erişim mümkün.

TÜRK TELEKOM'DAN 500 DAKİKA HEDİYE

Türk Telekom, müşterilerinin sevdikleriyle kesintisiz iletişim kurabilmesine destek olmak maksadıyla 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcılarına bir ay boyunca her yöne 500 dakika hediye ediyor. Ayrıca Türk Telekom tüm ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde GSM operatörü ayrımı gözetmeksizin aylık 3.000 dakikaya varan görüşme imkânı sağlıyor.