Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF Açık Öğretim Fakültesi 2020 yaz okulu ücretleri ve kayıt tarihleri açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından ne zaman olacak diye merak ediliyor. AÖF'ten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrasında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıldı ve kayıtlar başladı. 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar hakkında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada İktisat, İşletme Fakültelerini kapsayan yaz okulu kayıt işlemlerinin aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı üzerinden gerçekleştirildiğini duyurdu.



2020 AÖF YAZ OKULU KILAVUZU

AÖF AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00’te sona ereceği belirtildi.



AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2019-2020 YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENECEK?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.

28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.