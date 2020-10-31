Haziranda protokolü imzalanan okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Ekolojik olma özelliği taşıyan okulun, yeşil çatı sistemi, yağmur sularını toplayıp, arıtacak ve arıtılan su tuvalet sifonlarında kullanılacak. Okulun enerji ihtiyacı da güneş enerji sistemi ile sağlanacak.
Ekolojik okulun temeli atıldı
31.10.2020 - 04:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 04:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık tarafından yaptırılan 24 derslikli ekolojik okulun temeli atıldı.
Etiketler : Şahin Harun Kırbıyık,ekolojik okul,
743006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/743006.aspx
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