Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziranda protokolü imzalanan okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Ekolojik olma özelliği taşıyan okulun, yeşil çatı sistemi, yağmur sularını toplayıp, arıtacak ve arıtılan su tuvalet sifonlarında kullanılacak. Okulun enerji ihtiyacı da güneş enerji sistemi ile sağlanacak.