Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Raporu değerlendiren ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı İslam Şensöz şunları söyledi: İmam hatiplerle ilgili bilimsel başarı, kültür sanat ve etkinlik, sosyal sorumluluk haberleri artış gösterdi. İmam hatip liseleri artık polemikler üzerinden değil, içeriğe dönük olarak tartışılmaya başlandı. Medyanın imam hatipler söz konusu olduğunda sunduğu haberler, problemlerin genel olduğu anlayışından uzakta, bambaşka bir vurgu ve çağrışımla ortaya konuyor. Mesela; devamsızlık, başarısızlık veya beklenenden daha az başarı sadece imam hatiplere özgü bir konuymuş gibi işlendiğini görüyoruz.