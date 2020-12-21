Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı alımı için işe alım ilanı yayınlamıştı. Hakim ve savcı alımı için başvuruları geçtiğimiz aylarda alınan sınavın oturumları 22 Kasım'da gerçekleşti. Dört oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada "2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi.