Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı alımı için işe alım ilanı yayınlamıştı. Hakim ve savcı alımı için başvuruları geçtiğimiz aylarda alınan sınavın oturumları 22 Kasım'da gerçekleşti. Dört oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada "2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi.
2020-Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları açıklandı
21.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM: "2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı."
Kaynak: İHA
Etiketler : ÖSYM,Adalet Bakanlığı sınavları,
754598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/754598.aspx
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