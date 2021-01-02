Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilan göre; üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvurular; “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Kampüsü, ESKİŞEHİR” adresine başvuru formu ve ekleriyle birlikte “şahsen veya posta yoluyla” yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 12.01.2021

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