Tablet bilgisayarların gönderildiği 26 şehrin müdürü ile video-konferans yoluyla toplantı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dördüncü faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500’e ulaştığını duyurdu.
Tablet dağıtımında dördüncü faz başladı
09.01.2021 - 05:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için mahallî yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle yapılan 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde dördüncü faz dün başladı.
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