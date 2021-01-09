Tablet bilgisayarların gönderildiği 26 şehrin müdürü ile video-konferans yoluyla toplantı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dördüncü faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500’e ulaştığını duyurdu.