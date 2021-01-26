Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle engelli kamu personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 13-19 Ocak'ta yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulüyle engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.