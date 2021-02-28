Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili olarak, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk: Liselerde yüz yüze sınavlarda illerin durumuna göre karar verilecek
28.02.2021 - 17:44 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(Liselerde yüz yüze sınavlar) 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
771162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/771162.aspx
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