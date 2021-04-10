Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

5 yıldır Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çiçek, başarılı çalışmalara imza attı. Nil Çiçek, yeni görevi kapsamında eğitim-öğretim, yatırımlar, sınav ve yayınlar, PDR ve AR-GE, finans, kurumsal pazarlama ve kurslar olmak üzere 7 ayrı birime liderlik ederken Türkiye genelinde 74’ü kampüs toplam 112 okulun ve 123 kursun sorumluluğunu üstlenecek. Çiçek “Markamızın yarım asrı aşkın deneyimi ve vizyonu ışığında, yenilikçi ve geleceğe değer katan adımlar atarak yola devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde de fiziki yatırımların yanı sıra teknolojik altyapımızı geliştirmeye devam edeceğimiz yatırımlar yapacağız. Yeni eğitim öğretim yılına 6 yeni kampüsle başlayacağız” dedi.