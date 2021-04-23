Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 30 öğretim üyesi alınacak.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
23.04.2021 - 12:28 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
785019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785019.aspx
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