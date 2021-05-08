Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 10 Mayıs’ta yapılacak
08.05.2021 - 12:18 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
788648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/788648.aspx
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