Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitenin belirlenen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.
Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
25.05.2021 - 12:42 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Koç üniversitesi,
791053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791053.aspx
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