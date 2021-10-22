Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.

14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

KAYITLAR 26-31 EKİMDE

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgeler ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için 'son gün' hatırlatması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.

YKS ek yerleştirmede son tarih 18 Ekim YKS ikinci ek tercih işlemleri için son tarihin 18 Ekim olduğunu hatırlatan Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun, "Sınavdan aldıkları puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmedikleri istemedikleri bir bölümü puanları tutuyor diye listelerine almamalarında fayda vardır" dedi.