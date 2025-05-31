Gastronomi liseleri artık 7 bölgede! MEB sektörün ihtiyacına göre eleman yetiştirecek

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi” tanıtım programı, İstanbul’da Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.

MAHMUT ÖZAY - Şu an sadece iki okulda yer alan “gastronomi” ibaresi, yeni açılacak tematik liselerle Türkiye’nin yedi bölgesine yayılacak. Tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Kültürel mirasın korunmasının başlıca yolu, onu otantik dokusunu bozmadan yeni nesillere aktarmaktır. Bu açıdan gastronomi liseleri çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Lise çağındaki gençlerimizi kelimenin tam anlamıyla işin mutfağında yetiştireceğiz. Onlara, malzemeleri bir araya getirmenin çok ötesinde bir donanım kazandıracağız. Her tarifin ardındaki coğrafyayı, coğrafi ürünleri, tarımsal üretim kapasitesini, tarihî tecrübeyi ve hikâyeyi de öğrenecekler. Yemek, bir milletin kimliğidir. Mutfağımız başlı başına bir şifa merkezidir” dedi.

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise “Her biri Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde konumlandırılacak olan bu tematik liseler, bulundukları bölgenin iklimsel özelliklerine, tarımsal zenginliğine ve kültürel mirasına uygun özgün alanlara odaklanacaktır. Bu liseler aracılığıyla kurulacak her sofra, yalnızca yemeklerin değil; birlikte yaşamanın, birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin yeniden tasarlandığı bir alan olacaktır” ifadeleri kullandı.