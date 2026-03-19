Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıldönümü mesajında, Çanakkale kahramanlık ruhunun dijital dünyanın karmaşasında öğrencilerin kalbine nakşedilmesinin eğitim camiasının en önemli görevi olduğunu vurguladı.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Bizim vazifemiz, bu kahramanlık ruhunu dijitalleşen dünyanın karmaşası içinde yönünü arayan her bir öğrencimizin kalbine nakşetmektir” dedi.

Bakan Tekin “Çanakkale’de yoğrulan bu karakter mayası, geleceği omuzlayacak nesiller için hala en sağlam istikamet kaynağıdır. Eğitim camiası olarak bizler, maarif davamızı bu tavizsiz iradenin üzerine inşa ediyoruz. Çanakkale’de sergilenen o muazzam feraset, müfredatımızda bir bilgi yığını olarak kalmaması gereken, evlatlarımızın şahsiyetini yoğuran diri bir cevherdir. Zamanın ve mekânın sınırlarını aşan bu büyük zafer, bize şunu ihtar etmektedir: Bir milletin asıl gücü, evlatlarının kalbindeki hürriyet aşkından ve vatan sevgisinden neşet eder. Bizim vazifemiz, tarihe sığmayan bu kahramanlık ruhunu, değer aşınmasının iyiden iyiye belirginleştiği dijitalleşen dünyanın karmaşası içinde yönünü arayan her bir öğrencimizin kalbine nakşetmektir. Bu yüksek şuur ve sorumluluk duygusuyla bizlere bu kutsal mirası bırakanları anmak en büyük vefamızdır” diye konuştu.

